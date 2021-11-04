Beyşehir'de öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, açılışı gerçekleştirilen 4006 TÜBİTAK bilim fuarında öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi.

İhsan Kabadayı Ortaokulundaki fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra böyle bir açılışı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Konuk, "Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra bir açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu zaruri vermiş olduğumuz aralar, malumunuz dünya genelindeki Kovid 19 kaynaklı, ama 20212022 yılına inşallah bomba gibi girdik. Gayet iyiyiz, gayet iyi gidiyoruz, pandemi sürecini iyi yönetiyoruz hep birlikte, velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle. Bu yılda geçtiğimiz yıldan müracaatımız olan TÜBİTAK projemiz 3 tane idi. Bunlardan bir tanesi İhsan Kabadayı Ortaokulu idi. Buradan İhsan Kabadayı Ortaokulu ailesini kutluyorum. Ben bu fuar açılışının okulumuza, şehrimize ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fuar, kesilen kurdele sonrasında açıldı. Fuarı gezen katılımcılar ile davetlilere öğrenciler tarafından bilgiler verildi.

Danışman öğretmen ve öğrencilerin aylar öncesinden araştırıp geliştirdikleri projeler katılımcılara tanıtıldı. Fuarla birlikte öğrenci ve veliler tarafından okul bahçesinde hazırlanan yiyecek panayırı da açıldı.

Programların açılışına kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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