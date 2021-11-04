Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım



Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA) MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2021 yılı içerisinde Konya Ovası´nda yaşanan kuraklık nedeniyle, tarımsal sulamada yoğun enerji tüketimi gerçekleştiğini açıkladı. Uçmazbaş, "Tarımsal sulama bizim bölgemizde yoğun yapılıyor. Bu yıl da kuraklık vardı, bu yıl çok daha zordu. Hem elektrik fiyatlarında artışlar oldu. Kuraklık nedeniyle kullanılan elektrik miktarında da artış olması nedeniyle zor bir dönem olabilirdi ama tarımsal sulamayı da atlattık" dedi.Konya ve diğer hizmet bölgeleri hakkında 2021 yılı genel değerlendirmesi, yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Konya Ovası´nda yaşanan meteorolojik kuraklığın enerji tüketimini de etkilediğini açıkladı. Uçmazbaş şöyle dedi: "Tarımsal sulama bizim bölgemizde yoğun yapılıyor. Bu yıl da kuraklık vardı, bu yıl çok daha zordu. Hem elektrik fiyatlarında artışlar oldu. Kuraklık nedeniyle kullanılan elektrik miktarında da artış olması nedeniyle zor bir dönem olabilirdi ama tarımsal sulamayı da atlattık. Bu yılki yatırımlarımız sayesinde gelecek sene tarımsal sulamada bu tür sıkıntıları yaşamamayı amaçlıyoruz. Bu sene yaşadığımız kuraklığı inşallah gelecek sene yaşamayız" diye konuştu.1,1 MİLYAR LİRALIK YATIRIMŞebekelerde arıza ve kesinti olmaması için yatırım maliyetlerini arttırdıklarını söyleyen Erol Uçmazbaş, "2020 ve bu sene salgın nedeniyle zorluklar yaşandı. Çok şükür bu bizi etkilemedi. Salgını mazeret olarak göstermeden işlerimizi daha iyi hale getirmeye çalıştık.2021 yılı içerisinde 1,1 milyar lirayı aşan bir yatırım yapıyoruz, büyük bir kısmı bitti. Önümüzdeki ay sonuna kadar bu yatırımı tamamlamış olacağız. Bu yatırım tutarı geçtiğimiz yıl, 450500 milyon civarındaydı. 100 birimi olan bu yatırım tutarını bu sene 230 birime çıkarttık, bu büyük bir başarı. Yüz ölçümü 80 bin kilometrekare bir alanda çalışıyoruz. Her yerde şantiyelerimiz var oralarda çalışıyoruz. Yatırımları bitirme aşamasına getirdik. Bu yıl yaklaşık 130 milyon liralık bakım yaptık. Mevcut şebekemizde arıza olmaması için, kesinti olmaması için bakımların yapılmasını sağladık. Malzeme sıkıntısına rağmen bunu da başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.`ÜMİDİMİZ MEDAŞ STADINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ DİNLEMEK´MEDAŞ´ın İttifak Holding Konyaspor´a geçtiğimiz yıldan bu yana stadyum ismi sponsorluğu bulunduğunu da hatırlatan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "7 yıldır Konyaspor'a destek veriyoruz. Geçen yıldan itibaren de Konya Büyükşehir Stadyumu´na ismimizi verdik. Takımın gidişatı gayet iyi. Ümidimiz, inşallah gelecek sene MEDAŞ Stadında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemektir" diyerek sözlerini noktaladı.DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)

2021-11-04 14:04:37



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