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Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç Kültür Kart’ı tanıttı

İHA

Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç Kültür Kart’ı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik projeleri hakkında bilgilendirme ve Genç Kültür Kart Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik projeleri hakkında bilgilendirme ve Genç Kültür Kart tanıtım toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, gençlere çok güvendiklerini ve her birini evlatları gibi gördüklerini belirten Başkan Altay, bütün gayretlerinin gençleri çok daha müreffeh yarınlarla buluşturmak olduğunu söyledi.

"Gençlerimizin heyecanı, dinamizmi motivasyonumuzu artırıyor"
Gençler için yaptıkları hiçbir hizmetin boşa gitmediğini kaydeden Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gençlerimiz için Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla onlarca işe imza attık. Tüm bu hizmetleri gençlerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak onlarla sürekli istişare ederek projelendirdik. Gençlerimiz onlar için yaptığımız her çalışmada bize büyük destek oldu. 5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olan Konya’mızda her fırsatta gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimizin heyecanı, dinamizmi, enerjisi motivasyonumuzu artırıyor, gözlerindeki heyecan ve yüreklerindeki azim bizlere yarına adına ümit veriyor” diye konuştu.
Konya’da gençler için hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Altay, yeni projelerin de ilk tanıtımını yaptı.

'Genç Kültür Kart' Projesi'
Konya’da ikamet eden ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını ve ilgiyi artırmak amacıyla Genç Kültür Kart ismini verdikleri bir sosyalleşme programı başlattıklarını anlatan Başkan Altay, “Şehrimizdeki üniversitelerde aktif olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz; yakında duyurusunu yapacağımız web sayfasından kayıt olarak sisteme entegre olacaklar. Genç Kültür Kart’la; belediyemiz ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle gençlerimiz; şehrimizde düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerine katılarak toplayacağı puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabilecekler" dedi.

"Kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kullanılabilecek"
Genç Kültür Kart üyesi gençlerin, akıllı telefon uygulamasıyla kitap, online eğitim, spor üyelikleri gibi çekilişlere de katılım sağlayabileceklerini belirten Başkan Altay, “Genç Kültür Kart’la; özellikle pandemi sonrasında gençlerimizin sosyal hayata dönük adaptasyonu için belirli sayıda öğrencimize kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kullanabilecekleri destekler gerçekleştirilecek. Genç Kültür Kart’la; başta belediyemiz iştirakleri olmak üzere sisteme dahil üye işyerlerinden dönemsel indirimler yapılacak. Bu önemli projenin gençlerimiz için, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” KADEME Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden olan Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi’ni (KADEME) hayata geçirdiklerini paylaşan Başkan Altay, “Merkezimiz aracılığıyla Konya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin kariyer gelişimi ve akademik başarıları için kişisel gelişim, yurt dışı dil gelişimleri, staj imkanları, yüz yüze çevrimiçi eğitimler ve dijital kütüphaneden faydalanabilecekleri bir yapı oluşturuyoruz” dedi.

Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi
Başkan Altay; üreten, oyun yazan, yerli çizgi film yapan gençleri, özel sektör işbirliğiyle desteklediklerini ifade ederek, bu kapsamda ADSAAnimasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi’ni de hayata geçireceklerini belirtti. Bir sosyal girişim olarak tasarlanan ANADOĞU Dijital Eğitim Platformu’nun hizmete gireceğini duyuran Başkan Altay, “Operasyon ve içerik planları hazır. İlim, Kültür ve Sanat, Müzik, Felsefe, İslam Tarihi kategorilerinde eğitim içerikleri hazırlayan dijital bilgi platformu olarak projemiz yakında hizmete başlayacak” ifadelerini kullandı.

Suyumuzu İsraf Etmiyorum Projesi
Günümüzün en önemli sorunlarından olan iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık ve susuzluğa dikkat çeken Başkan Altay, Suyumuzu İsraf Etmiyorum Projesi’ni başlatacaklarını söyledi. Başkan Altay, “710 yaş arası toplam 154 bin 296 ilkokul öğrencimize evlerinde yüzde 20 ila yüzde 40 arası su tasarrufu yaptırılarak ödüllendirilmesi projesine başlıyoruz. Bir önceki yılın aynı aylarında su tüketimi dikkate alınarak tasarruf yapan haneleröğrenciler ödüllendirilecek ve böylelikle çocuklarımıza suyun kıymetini aşılamış olacağız” diye konuştu.
İlkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ni başlattıklarını da aktaran Başkan Altay, “Projemizde ilk etapta Meram ve Karatay bölgesinde öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Çalışmalar, okul ders saatleri içinde yapılacak. 1 Kasım tarihi itibariyle 4 bin, üçüncü sınıf öğrencisiyle eğitimlere başladık” dedi.

"Ülkemizin yarınları olan gençlerimizin her daim yanındayız"
Konya Modeli Belediyecilik anlayışında gençlerin yerinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bundan sonra da sizler için yapacağımız bütün çalışmaları, yine sizlere birlikte hayata geçireceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin yarınları olan gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırım ve projelerin gençlerimize, Konya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Genç Kültür Kart'ın ilk uygulaması salondaki gençlerle başladı
Konuşmasının sonunda Genç Kültür Kart’ın ilk uygulamasının salonda bulunan gençlerle başlatılacağını da söyleyen Başkan Altay, “Burada bulunan arkadaşlarımızın başvuru yapmaları halinde ilk 100 liralık ücreti sizlerin kartlarına yüklemiş olacağız. Güzel günlerde, iyi işlerde, hayırlı amaçlarda kullanmanızı diliyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel işler başaracağız. Sizin yüreğinizdeki memleket sevgisi, gözündeki ışıltı bize her zaman büyük bir enerji veriyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Altay toplantıda ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklarla ve gençlerle ilgili olan; Atabey Gençlik Projesi, Genç KOMEK Yaz Okulu, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademisi, Spor Konya, Online Spor, Parkur Konya, İzci Kampları, Gençlik Merkezi, Kapsül Teknoloji Platformu, Şehir Tiyatrosu, Çalışan Gençlik Meclisi ve devam eden çok sayıda projeyle ilgili bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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