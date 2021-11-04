Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

İHA

Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi süreci nedeniyle geç başladığı altyapı çalışmalarında belirlenen hedefleri tutturarak, 2021 sezonunda 1 milyon 650 bin metrekare asfaltlama çalışması yaptı.
Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri pandemi koşulları altında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Pandemide uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle çalışmalara geç başlayan ekipler, sezon boyunca toplamda 1 milyon 650 bin metrekare asfalt çalışması yaptı. Merkez ve taşra mahallelerde çalışan ekipler ilçe genelinde yollara sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt uygulamasıyla yolları güvenli hale getirerek standartları yükseltti. Fen İşleri ekipleri asfaltlama çalışmalarının yanı sıra 265 bin metrekare parke ve 100 bin metre bordür çalışması gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 2021 yılında bir Milyon 500 bin metrekare asfaltlama, 250 bin metrekare parke ve 90 bin metre bordür çalışması yapma hedefini sezona geç başlanmasına rağmen geçti. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevsim koşulları el verdiği sürece çalışmalarını sürdürecek.

“Ulaşamadığımız mahallemiz kalmayacak”
Selçuklu’da altyapı çalışmalarında bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Altyapı çalışmalarımıza geç başlamamıza rağmen önemli bir yol kat ettik. Hedeflediğimiz noktaya çok şükür ulaştık. Tabi asfaltlama hedefimizin üstüne çıktığımız için bırakmadık, çalışmalarımız bir taraftan da devam ediyor. İlçemizdeki yolları sürücülerin daha hızlı gitmesi için değil, daha güvenli yolculuk yapmaları için güçlendiriyoruz. Bu noktada bu sezonun önemli bir kısmını taşra mahallelerimize ayırdık. Ulaşımda sıkıntı yaşayan yolları bozuk olan mahalle yollarını hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapabileceği bir hale getirdik. Taşra mahallelerimizin yanında ilçe merkezinde trafik açısından önemli prestij caddesi diyebileceğimiz caddelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Tabi kar yere düşmeden iş bitmez. Biz de bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
YEREL HABERLER Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
Beyşehir'de öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrenciler bilimsel çalışmalarını ...
Tabancayla havaya ateş etti, kendisini kilitlediği evde operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tabancayla havaya ateş etti, kendisini kilitlediği ...
Konya´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Konya’da 3 kilo 832 gram uyuşturucu madde geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 3 kilo 832 gram uyuşturucu madde geçirildi
Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz ...
7 kişinin katledildiği olayın iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 7 kişinin katledildiği olayın iddianamesi kabul ...
Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi başladı
YEREL HABERLER Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi başladı
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı tanıttı
Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”
YEREL HABERLER Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak ...
Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata ...
İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi
YEREL HABERLER İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek ...
Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi ...
Tropikal Kelebek Bahçesi turuncu ışıklarla aydınlatıldı
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi turuncu ışıklarla ...
Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Aliye Kurma, organ nakli için duyarlılık çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Abisinin böbreğiyle hayata tutundu Konya'da abisinin ...
Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve Ustalarımız Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER Konya’da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz Ve ...
Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde 39 ülkeden 800 eser sergilendi
Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” denetimi ve bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Konya’da taksi durakları ve sürücülere “12 kural” ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ulaşım ve haberleşme alanları ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında ...
Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Taş ocağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma (2)
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.