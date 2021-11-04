Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu



Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da Burak M., aralarında husumet bulunan Yıldıray T. (21) tarafından evinde tabancayla başından vuruldu. Burak M. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. Yıldıray T., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Burak M.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Yıldıray T., yanında getirdiği tabancayla Burak M.'ye ateş etti. Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Burak M., kanlar içerisinde kalırken, Yıldıray T. ise olay yerinden kaçtı. Burak M., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alanın Burak M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, kaçan Yıldıray T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-11-04 21:06:15



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