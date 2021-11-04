Konya'da tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı



Atilla ATMACA/KONYA, (DHA)KONYA'da Emrah S., tartıştığı Fırat İ. ve Kadir A.'yı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Emrah S. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Emrah S. ile Fırat İ. ve Kadir A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah S., Fırat İ. ve Kadir A.'ya bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat İ. ve Kadir A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emrah S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-11-04 22:07:12



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