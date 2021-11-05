Kayınbiraderlerini bıçakla yaraladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Fatih Cami karşısı Çukurhan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında ailevi meseleden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu enişte E.S, kayınbiraderi F.İ. ve K.A’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olayın şüphelisi E.S. ise polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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