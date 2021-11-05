Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

İHA

Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “8. GİV Girişimcilik Ödülleri” İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, rektörler, iş adamları, genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Törende 8. GİV Girişimcilik ödüllerini Bilal Erdoğan verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada bugün Türkiye’nin ihracatta 220 milyar doları aştığını ifade ederek, “Türkiye’de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak. Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta, Türkiye’nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var. Organize sanayi bölgeleri, demiryolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya’da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye’nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek. Ama bunun yanında da yatırım ortamının iyileşmesini sağlamak, hammaddenin, pazarların birbiriyle bütünleşmesini, üretim merkezlerinin ulaşım merkezlerine entegrasyonunu, uluslararası pazarlara açılımı, bunları da aynı zamanda sağlamış bir Türkiye’yi bugün görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde özellikle salgın şartlarının getirdiği ekonomik şartlarda gerçekten Türkiye’nin bir fırsat penceresini yakaladığını konuşuyoruz. Bu artık Türkiye’nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak karşımıza. Ama inanın Türkiye 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri ben tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir’’ dedi.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, girişimcinin, ArGe’nin, inovasyonun, Türkiye’de cari açığın kapatılması yönünde yapılacak işlerin birçok noktada destekçisi olduklarını belirtti.
Konya’da bulunan öğrencilere, iş dünyasına, işini yeni kurmuş olanlara ve işini büyütmek isteyenlere çağrıda bulunan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da, 8. GİV Girişimcilik Ödüllerini uzun bir emeğin sonucunda gerçekleştirildiğini, 670 projeden, 200 kısa listeden, 100 proje seçildiğini söyledi.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, “Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Himayeleri’nde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimci kardeşlerimizin 670’i aşkın projeyle başvuru yaptığı, iki gündür yoğun coşku ve katılımla başlayan programımızı ödül töreni ile nihayetine erdiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza, GİV’e ve destek olan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
8. GİV Girişimcilik Ödülleri kapsamında; GİV Özel Ödülü, ProjeFikir Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Akademisyen Ödülü, Eticaret Girişim Ödülü ve Basın/Yayın/Medya Ödülü olmak üzere 9 farklı kategoride 18 ödül Bilal Erdoğan tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınbiraderlerini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kayınbiraderlerini bıçakla yaraladı
Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Konya’da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı
Bilal Erdoğan: İnsanları ötekileştirmekten vazgeçsinler
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: İnsanları ötekileştirmekten ...
Konya'da tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Konya'da tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu
YEREL HABERLER Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
Selçuk'ta “Erciyes’ten Everest’e Dünyanın Renkleri” fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Selçuk'ta “Erciyes’ten Everest’e Dünyanın Renkleri” ...
Başkan Kavuş’a vatandaşlardan doğalgaz teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’a vatandaşlardan doğalgaz teşekkürü
Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
YEREL HABERLER Medaş'tan 1,1 milyar liralık yatırım
Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi bu yıl asfalt hedefini tutturdu
Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç Kültür Kart’ı tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Altay Gençlik Çalışmalarını anlattı, Genç ...
Beyşehir'de öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrenciler bilimsel çalışmalarını ...
Tabancayla havaya ateş etti, kendisini kilitlediği evde operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tabancayla havaya ateş etti, kendisini kilitlediği ...
Konya´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Konya’da 3 kilo 832 gram uyuşturucu madde geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 3 kilo 832 gram uyuşturucu madde geçirildi
Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz ...
7 kişinin katledildiği olayın iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 7 kişinin katledildiği olayın iddianamesi kabul ...
Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi başladı
YEREL HABERLER Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi başladı
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Altay Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı tanıttı
Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak kapasite sorunu yaşanmıştır”
YEREL HABERLER Baydar: “Öğrenci yurtlarında bu yıla özel olarak ...
Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi hayata ...
İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi
YEREL HABERLER İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek ...
Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinin kente kazandıracağı yeni aşevi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.