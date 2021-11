Konya'da "Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu" sona erdi

Konya'da gerçekleştirilen “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi” sona erdi.

Karatay Termal Tatil Köyü’nde düzenlenen “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi” sona erdi. Karatay Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen sempozyum; Türk İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan geleneksel sanat dallarında çalışma yapan ve eser veren birbirinden önemli yerliyabancı akademisyenler ile sanatçıların katılımıyla yapıldı. Sempozyumda, daha önce hakemlik sürecinden geçirilen ve geleneksel sanatlarla ilgili pek çok teorik bilgi, bildiri ve sunumlar; üç gün boyunca akademisyenler tarafından sunulup tartışıldı, konuşuldu. Sempozyuma Azerbaycan, Özbekistan ve daha birçok ülkenin yanı sıra yurt içinden de pek çok önemli isim katıldı. Organizasyon boyunca sempozyumun yanı sıra çalıştaylar, geleneksel sanat dallarının uygulamalı çalışmaları ile sergiler de yer aldı.



“Bizim geleneğimiz de geleceğimiz de bu sanatlardır”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da sempozyuma katılarak sempozyum kapsamında yapılan uygulamalı çalışmaları inceledi. Sempozyumda konuşan Başkan Kılca, programın düzenlenmesinde emeği geçen Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Başkan Kılca, “Sempozyum son derece güzel ve verimli oldu. Bizim geleneğimiz de geleceğimiz de aslında bu sanatlardır. Bizler şehirleri inşa edebiliriz, fiziki ve altyapı anlamında çok güzel işler ortaya koyabilir ancak bir toplumda sanat olmaz ise nesillerin ihyası her zaman yarım, kanadımızın bir tarafı da hep kırık olarak kalacaktır. Bu sempozyumla nesillerimizin ecdadımızdan gelen geleneksel sanatları tanıması, anlaması, yaşaması ve yaşatmasını da sağlamış oluyoruz. Sempozyumun düzenlenmesinde büyük emekleri bulunan Necmettin Erbakan Üniversitemiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı, katılımcılarımızı ve bütün misafirlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi’nin Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal da sempozyumun Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Karatay Belediyesi arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, organizasyonun bir hayli başarılı geçtiğinin altını çizdi. Ali Fuat Baysal, “Bu program, geleneksel sanatlar alanında kendi başına uygulanan sempozyumlardan bir tanesi oldu belki de ilki diyebiliriz. Üç gün boyunca geleneksel sanatların gelişimi, kendi özünden ve ruhundan kopmadan sürdürülmesi ile desteklenmesi konuları üzerinde duruldu. Bu organizasyonla hocalarımızın hocalarını, hocalarımızı, ustalarımızı ve tabii ki genç nesil öğrencilerimizi bir araya getirmek çok güzel oldu, çok da verimli sonuçlar elde ettik. Sempozyumu iki yılda bir düzenlemeyi amaçlıyoruz. Böylece çok güzel bir gelenek de buradan başlatılmış olacak” şeklinde konuştu.



"Türkiye özellikle geleneksel sanatlarla yıllardır hep iç içe olmuş bir ülke"

Teorik bilgi, bildiri ve sunumlarının yanı sıra uygulamalı çalışmalarıyla sempozyuma katkı sunan akademisyen, usta ve sanatçılar da “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu”nun oldukça güzel ve verimli geçtiğini ifade etti. Kendisini; “Sanatı, özellikle geleneksel sanatları, kültürü ve saray nakkaşhanesi kültürünü giymiş, içselleştirmiş biriyim” diye tanıtan Ressam ve Minyatür Sanatçısı Günseli Kato, bugüne kadar hep kadim medeniyetimizin eşsiz ürünleri olan geleneksel sanatlarla uğraştığını söyledi. Kato, “Yüzyıllardır bu sanat yapılıyor ve hiçbir dönemde hiçbir şeyin tekrarı yapılmamıştır. İşte ben bu tekrarı yapılmayan kültürün aşığıyım. Yıllarca yurtdışında yaşadım ve ülkeme döndükten sonra edindiğim her şeyi minyatürle toplumumuza sunmaya çalışıyorum. Konya, Türkiye içindeki bir inci tanesidir. Konya, horasan erenlerinin içinden geçtiği, Selçuklu Devleti’nin başşehri ve coğrafik yapısıyla bizlere sonsuzluk duygusunu sunan eşsiz bir şehir. Bana her yerden davetler geliyor ama Konya’ya gelmek benim için bambaşka bir şey. Böyle önemli bir programa katılmak benim için tarifsiz bir mutluluk oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma Cezayir’den katılıp organizasyonda uygulamalı çalışmalarıyla bilgi ve birikimini katılımcılarla paylaşan Hat Sanatçısı Abdelghani Douakh, “Cezayir’de Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda Hattatım, Çini sanatı alanıyla ilgili olarak da bir atölyem var. Konya’da düzenlenen bu sempozyuma katılmak benim için büyük bir onurdur. Sempozyum benim için çok faydalı ve verimli geçti. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne, bizleri çok güzel ağırlayan ve sempozyuma ev sahipliği yapan Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yine sempozyuma Cezayir’den katılan Hat Sanatçısı Abderrazak Kara Bernou da, “Cezayir’de Hat sanatı çok önemseniyor ve bu alan geçmişimizden bir miras olarak görülüyor. Ben de bu alanda 36 yıldır emek veriyorum. Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu sempozyumdan çok faydalandım ve bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Türkiye özellikle geleneksel sanatlarla yıllardır hep iç içe olmuş bir ülke ve bu beni çok mutlu etti. Sempozyumu düzenleyen Necmettin Erbakan Üniversitesine ve Karatay Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

