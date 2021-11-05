Cerrahi maskeli silahlı soyguncu marketten 2 bin 500 lira çaldı

Konya'da bir markete giren cerrahi maskeli ve kapüşonlu şahıs, market çalışanlarına silah göstererek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziyaülhak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki markete yüzü cerrahi maskeli kapüşonlu bir şahıs girdi. Şahıs yanında bulunan tabanca ile kasiyerin yanına giderek kasada bulunan paraları vermesini istedi. Şahıs, kasadan yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak marketten çıktı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parmak izi çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, market çalışanlarının ifadesi doğrultusunda marketten soygun yapan şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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