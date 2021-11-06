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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 900 gram esrar, 2 kilo 616 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında bir araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi elde ederek aracı takibe aldı. Aracı D300 karayolu üzerinde durduran narkotik ekibi, araçta bulunan L.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Devam eden soruşturmada L.C.’ye uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen M.A. ve A.T. de gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyonu genişleten narkotik ekibi, M.A.’nın evinde yaptığı aramada, parçalar halinde toplam 900 gram esrar maddesi ve 2 bin 609 gram kenevir tohumu ele geçirdi. A.T.’nin evinde yapılan aramada ise 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca şahıslarda bulunan uyuşturucu parası olduğu değerlendirilen 36 bin 250 TL’ye de el konuldu. L.C. isimli şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, M.A. ve A.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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