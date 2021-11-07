Karatay Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Hayıroğlu ve Ovakavağı Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 7 kilometrelik yolun asfalt kaplama ve yol genişletme çalışmasını tamamlayarak hizmete açtı.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra tüm mahallelerin yollarında kaliteyi yükseltmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler; Hayıroğlu ve Ovakavağı Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 7 kilometrelik yolda sıcak asfaltla kaplama ve yol genişletme çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşın hizmetine açtı.

Başkan Kılca, ilçeyi çok daha güzel yarınlara hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, bu kapsamda mahalle yollarında kalitenin ve standardın yükselmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Karatayımızın tamamında aynı kalite ve standartlarda hizmet vermeye büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda da mahallelerimizde yollarımız başta olmak üzere büyük değişimler yaşanıyor. Bu yılki yatırım programımızda yer alan Hayıroğlu ve Ovakavağı mahallelerimiz arasındaki 7 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladık. Daha önce 6 metre olan yolun genişliğini 9 metreye çıkardık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu yıl Karatay genelinde planladığımız 250 bin ton asfalt serimi hedefimizi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yolumuzun her iki mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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