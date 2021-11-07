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Herkesin kaçtığı İdlib'e beyaz yeleklerini giyip gidiyorlar

DHA

Herkesin kaçtığı İdlib'e beyaz yeleklerini giyip gidiyorlar


Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)SURİYE'de, rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığı son günlerde, bölgeye sağlık ve ilk yardım hizmeti götüren birçok sivil toplum örgütü, güvenlik nedeniyle geri çekildi. SOS Uluslararası Acil Yardım ve İnsan Hakları Derneği gönüllüsü 7 kadın doktor, yaşanan saldırılara rağmen bölgedeki sağlık hizmetinden yoksun Suriyelilere sağlık taraması yapmaya devam ediyor. Dernek Başkanı Zehra Betül Şişman, "Sivil bölgeler de bombalanmaya başlandı. Bu insanların sesini duyuracak kimse yok. Korkmasınlar,  ben herkesi buraya davet ediyorum. Bizim de sadece beyaz bir yeleğimiz var" dedi.
Rejimin Suriye´nin İdlib kentindeki birçok alana saldırılarını arttırdığı günlerde bölgede  yaşamını sürdürmek zorunda kalanlar, birçok sivil toplam örgütünün güvenlik gerekçesiyle çekilmesiyle sağlık ve ilk yardım hizmetinden yararlanamıyor. SOS Uluslararası Acil Yardım ve İnsan Hakları Derneği gönüllüsü 7 kadın doktor ise yaşanan saldırılara rağmen İdlib´e her ay giderek 3 gün boyunca hastalara sağlık hizmeti veriyor. Doktorlar arasında Türkiye, Fransa, Pakistan, Irak, Kamboçya ve Filistin´den gönüllüler bulunuyor. Geçen ay İdlib´in Ariha ilçesine giden gönüllü doktorlar, İdlib Sağlık Örgütü ile birlikte 1078 hastaya ulaştı.
`BU İNSANLARIN SESİNİ DUYURACAK KİMSELERİ YOK´
SOS Uluslararası Acil Yardım ve İnsan Hakları Derneği Başkanlığını yürüten  Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde çalışan uzman sosyolog Zehra Betül Şişman, bölgede sağlık sorunlarının giderek arttığını söyledi. Şişman, "İstanbul´dan Şırnak´tan Konya´dan Mardin´den gönüllü 7 kadın doktor burada sağlık taraması yapıyor. Her ay en az 3 gün burada çalışma yapıyoruz. İdlib Sağlık Örgütü ile birlikte çalışıyoruz. Burada ameliyat olması gereken, ilaca ihtiyaç duyan, hastanelere gitmesi gereken insanlar var. Kamplarda temiz su bulamama problemi nedeniyle enfeksiyonlar da artmış durumda. Hastaneler yetersiz olduğu için de ölümler yaşanıyor. Biz her geldiğimizde hastalara 2 aylık ilaç yazıyoruz. Bölgede ilaç sıkıntısı da yaşanıyor. Sivil bölgeler de bombalanmaya başlandı.  Bu insanların sesini duyuracak kimse yok. Resmiyette Dünya Sağlık Örgütü´nün burada çalıştığı söyleniyor; ama biz sahada hiçbir çalışma göremedik. Saldırılar sürdüğü için de sivil toplum örgütleri buraya gelmekten çekiniyor. Korkmasınlar,  ben herkesi buraya davet ediyorum. Bizim de sadece beyaz bir yeleğimiz var''diye konuştu.FOTOĞRAF  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2021-11-07 11:48:55

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