Selçuk Üniversitesi fen fakültesinde akademik kurul toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı ve 2020 Akademik Başarı Ödül Töreni, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Son bir yılda bilimsel araştırmalar için 14 milyon TL aktarıldığını belirten Prof. Dr. Aksoy, güçlü Türkiye’nin yeniden inşası için gayret ettiklerini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı ve 2020 Akademik Başarı Ödül Töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapıldı. Törene; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı ve akademisyenler katıldı.



“Hedefimiz, bilimsel çalışmalara ağırlık vermek”

Törenin açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı, “Fakültemizde yer alan Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik Bölümleri FEDEK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayıp 2020 yılından itibaren 3 yıl süreyle (30 Eylül 2023 tarihine kadar) akredite oldu. Hedefimiz; birlik ve beraberliğimizle bilimsel çalışmalara, projelere ağırlık vermek, dijital döneme geçiş ve online veri tabanlarını kullanmak, fakültemizin tanınırlığını ve öğrenci sayısını artırma, çevrim içiyüz yüze seminer ve söyleşiler düzenlemek, bilim merkezi ile ortak projeler yürütmek, gönüllülük esasına dayalı faaliyetler oluşturmak” dedi.



“Zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor”

Fen Fakültesinde yürütülen akademik çalışmalarla gurur duyduklarını belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da “Başarılı çalışmalarıyla övündüğümüz akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Fakültemiz birçok alanda öncü isimler yetiştirdi. Görevi devraldığımız andan itibaren Selçuk Üniversitenin hak ettiği yerlere gelmesi için ekip ruhu içerisinde gayret ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bünyesinden birçok üniversite çıkaran Selçuk Üniversitesinin çok daha üst seviyelerde yer alması gerekiyor. Kısır tartışmalarla kaybedecek zamanımız yok. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşımamız gerekiyor”

Selçuk Üniversitesinin, toplumun üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, “Devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşımamız gerekiyor ki bizden sonra gelecek olanlar teşekkür etsin. Bunun için uğraşıyoruz. Selçuk Üniversitesi, tarihî kimliği olan ve Selçuklu kültürünü yürüten bir üniversitedir. Biz, sıradan çalışmalar üzerinde durmuyoruz. Üniversitemizin; bölgemizde, ülkemizde lokomotif olan, ender araştırmaları yapabilecek araştırmacıların kurumu olsun istiyoruz. Bölgesinin en güçlü kurumu olsun istiyoruz. Bilimsel araştırma projeleri için son bir yılda 14 milyon TL’lik kaynak aktardık. Bilimsel araştırma kaynaklarından tasarruf etmiyoruz. Bilimsel çalışmalara aktarılan paraları kaybedilmiş olarak görmeyiz. Toplumdan uzaklaşmış akademisyen, bu topraklara bir şey veremez. Bayrağı devrederken borçsuz, hesap verebilir bir üniversite bırakmak istiyoruz. Üniversiteyi akılla birleştirip, kısır tartışmalardan uzaklaştırarak güçlü bir Türkiye’nin yeniden inşası için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda 2020 yılında gerçekleştirdikleri patent, proje, makale, atıf sayısı ve en yüksek impact faktörlü dergi puanı baz alınarak oluşturulan kriterlere göre dereceye giren öğretim elemanı ve öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim edildi. Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’a akademik onur belgesini, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy verdi.

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