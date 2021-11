Başkan Kavuş, kooperatiflerin inşaat süreçlerini takip ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatiflerin inşaat süreçlerini Meramlılar adına yakından takip etmeye devam ettiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Aymanas Evleri’nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kavuş, ziyaretinde Meram kooperatiflerine duyulan ilginin kendilerini bu yönde çalışmaya yönelttiğine işaret ederek yeni projelerin sinyallerini verdi. Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nin inşaat süreçleri hızla devam ederken Başkan Kavuş’un kooperatif denetimleri ve sıkı takibi de aynı hızla sürüyor. Meram’ın kentsel dönüşüm hareketinde önemli ayaklarından biri olan kooperatifleri, kurulma sürecinden başlayarak tüm hemşehrileri adına sıkı bir denetim altında tutacağı sözü veren Başkan Kavuş, bu çerçevede son olarak Aymanas Evleri’ni ziyaret ederek kooperatif yöneticilerinden gelinen nokta hakkında bilgi aldı.



“Kooperatifler her açıdan vatandaşlarımızın teveccühünü kazandı”

Aymanas Evleri kooperatifinde 120 dairenin teslim edildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, diğer daire ve dükkanların da hak sahiplerine bir an önce teslim edilebilmesi adına sıkı bir çalışma sergilendiğini ifade etti. Sık sık yaptığı bu ziyaretlerde yapılan tüm çalışmayı yerinde görme fırsatı yakaladığını belirten Başkan Kavuş, ortaya konan ciddi ve nitelikli çalışmadan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu duruma rağmen belediye öncülüğündeki tüm kooperatiflerin beklenenden çok daha hızlı ilerlemesinin hemşehrileri adına sevindirici olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Tabi sadece hız da başlı başına önemli değil. Kullanılan malzemelerden işçiliğe kadar her açıdan yakalanan kalite ve nitelik bu kooperatifleri önemli kılıyor. Hemşehrilerimizin teveccühünü kazanıyor. Teveccüh arttıkça Meram hızlı bir dönüşüm içine giriyor. Tüm bunlar birbirini tetikledikçe Meram ve Meramlılar kazanıyor. Bu da bizi mutlu ettiği için bu denetimlere fasıla vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.



“Şartlar bizi yeni başlangıçlar yapmaya zorluyor”

Meram’ın kentsel dönüşüm hamlesinde bu kooperatiflerin önemli bir rol oynadığının altını çizen Başkan Kavuş, vatandaşların 4 kooperatife de büyük ilgi göstermelerinin kendilerini bu yönde yeni projeler üretmeye sevk ettiğini kaydetti. Vatandaşlardan gelen talepleri de hiçbir zaman göz ardı etmedikleri gibi bu noktada da etmeyeceklerini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Meram’ın dönüşümünde bu kooperatiflerin üstlendiği rol yadsınamaz. Biz bu dönüşümde esasen planlayıcı ve yol açıcı bir görev üstlenmek istiyoruz. Ama özel sektörün içinde bulunduğu durum bizi bu noktada harekete geçmeye sevk ediyor. Meram’ın dönüşümünü ve gelişimini yavaşlatma lüksümüz yok” dedi.

