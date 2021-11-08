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Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısında

DHA

Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısında


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) ile diğer sanıklar, 14 Aralık'ta 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.
Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.
4 AYRI SUÇTAN HAPİS TALEBİ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 13'ü tutuklu, 1'i 18 yaşından küçük 22 sanık hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.
BAZILARI SERBEST KALDI
İddianamede Mehmet Altun'u azmettirdiği öne sürülen eniştesi Lütfi Keleş, ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş ile diğer tutuklu sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ile adli kontrolle serbest bırakılan akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanması istendi. Aralarında 18 yaşından küçük olan 1 çocuk, 11 kişi hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verildi. Mehmet Altun'un tutuklanan eşi Zehra Altun, babası İbrahim ve annesi İsmahan Altun da kuvvetli suç şüphesinin kalkması nedeniyle tahliye edildi. 13 tutuklu sanık Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş de adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi. 
3 Kasım'da 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede duruşma tarihi de belli oldu. 8'i tutuklu 22 sanık, 14 Aralık günü yargılanmaya başlayacak.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-11-08 12:57:43

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