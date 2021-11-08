Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediyede memur olarak göreve başlayan 15 personel ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi, kurumsal yapısını Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile alım yaptığı 15 memur personel alımı ile güçlendirmeye devam ediyor. Atama ve mülakat sürecini tamamlayan memur çalışanlar görevlerine başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni başlayan memurlarla düzenlenen tanışma programında bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, yeni personele görevlerinde başarılar diledi.



“Selçukluya hizmet etmek büyük bir şans”

Göreve başlayan yeni memurlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sizler artık Selçuklu Belediyesi’nin bir çalışanı olarak, memur olarak göreve başlamış oldunuz. Sizin hayatınız için çok önemli olan bu süreç aynı şekilde bizim için de çok önemli. Bizim ilçemiz nüfusu, coğrafyası ve büyüklüğünün yanı sıra içerisinde barındırdığı üniversitesi, hastaneleri, ticareti ve organize sanayi bölgeleriyle Konya’mızın en büyük ilçesi. Hem ticari hayat, hem sınai hayat ve diğer konularda da Konyamızın merkezi. O yüzden Konya’da olup Selçukluya hizmet eden ve Selçuklu Belediyesi’nin bünyesinde hizmet eden kişiler olmak hakikaten büyük bir şans. Burada Selçuklu Belediyesi’ne uzun yıllar hizmet etmiş bürokratlarımız, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz var. Onların mutlaka sizlere aktaracakları tecrübeleri olacak” dedi.

Belediye faaliyetlerinde idari ve yönetim kısmında memur personelin önemli görevler aldığını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Bizim tabi ki sizden beklentilerimiz var. Belediyemizin çekirdek kadrosunu oluşturan bir yapı burada mevcut. Siz de artık o yapıya dahil oldunuz. Belediye olarak, kurum olarak biz büyük bir aileyiz ve çok büyük bir yapımız var. Bu yapı içerisinde farklı görev alanlarımız ve tanımlarımız var. Bu yapı içerisinde idari kadroda görev almış olmak önemli. Bu noktada hepinizin üzerine ayrı görev ve sorumluluklar düşüyor. Belediye çalışanı olarak kurumsal yapıyı temsil etme anlamında bir sorumluluğu 2 bin 500 çalışanımız gibi siz de paylaşıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin kurum içerisinde de kurum dışında da belli bir temsiliyeti artık üstleniyorsunuz ve Selçuklu Belediyesi’nin bir çalışanı ve temsilcisi olarak bulunacaksınız. O yüzden bu temsiliyeti en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Bu konuda bizim en ufak bir şüphemiz ve endişemiz yok. Çünkü çok sayıda müracaatın içerisinde sizler hem akademik yönden elde ettiğiniz başarılarla hem de buradaki yapılan sınavlarda ve mülakatlarda elde ettiğiniz başarılarla burada bulunuyorsunuz. O yüzden ben hepinizden kurumsal anlamda üzerinize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun “ifadelerini kullandı.

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