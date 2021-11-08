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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu

İHA

Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) düzenlediği “Proje Teslimleri ve Kardeş Şehir İmza Töreni” için Bosna Hersek’te birtakım programlara katıldı.
Programlar kapsamında Karatay Belediyesi ve Bosna Hersek’in Teoçak Belediyesi arasında hazırlanan “Kardeş Şehir Protokolü” de imzalandı. İmzalanan söz konusu protokolle iki belediye; bilgi ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve daha birçok alan ile çocuklar, yaşlılar, bağımlılar ve engelliler gibi toplumun birçok kesimini kapsayan projeleri hayata geçirecek.
Protokolün imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Balkanlar’ın kendilerinin gönül coğrafyası olduğuna vurgu yaparak, bu topraklarda kendilerini hiçbir zaman yabancı olarak hissetmediklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Bu güzel topraklarda, Bosna Hersek’te olmak hepimiz için büyük bir mutluluk. Bosna Hersek ve Türkiye, tarihi bağları olan kardeş iki ülkedir. Teoçak Belediyemiz ile çok önceden bir protokol hazırlamıştık ancak pandemi dolayısıyla söz konusu protokolümüzü ancak imzalayabiliyoruz. Bizler, milletler zaten kardeştik ama bu işbirliği protokolüyle artık Teoçak Belediyesiyle de kardeş belediye oluyoruz. Teoçak Belediyemizle tecrübe ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra kültürel, sosyal ve daha pek çok alanda ortak işlere imza atmak istiyoruz. Attığımız bu adımla gönül coğrafyamızla olan bağımızı biraz daha kuvvetlendirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu işbirliğimizi genişleterek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Teoçak Belediye Başkanı Tajib Muminoviç de protokolün hayırlı olmasını dileyerek söz konusu işbirliğiyle iki ülke ve belediye arasındaki bağların güçleneceğini söyledi. Tajib Muminoviç, “Karatay Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde çok güzel işler yapacağız. Her zaman yanımızda olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne ve Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Trebinje Jupa Camii, Karatay Belediyesi ve TDBB işbirliğinde restore edildi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdiği Bosna Hersek programı kapsamında; TDBB Karatay Belediyesi ve Trebinje İslam Birliği Meclisi işbirliğinde “Trebinje Zupa Camii Çatı Restorasyonu Projesi”nde de incelemelerde bulundu. Restorasyonu tamamlanan cami ile yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, ayrıca yine Karatay Belediyesi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan ve üzerinde 425 şehidin isminin bulunduğu “Zvornik Kamenica Şehitlik Anıtı”nın da açılışına katıldı.
Açılışın ardından anıtta tüm şehitler için dua eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile TDBB heyeti, Bosna Hersek programı kapsamında Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i de ziyaret etti. Bosna Hersek programına TDBB Heyeti’nin yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Şevik, Mehmet Eğin, Mehmet Toknal ile Osman Ciğer de katıldı.

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