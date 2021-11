İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi HuğluAntalya Yolu Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Recep Çekiç ile aralarında husumet bulunan U.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, Recep Çekiç şüpheli U.S. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan Çekiç, ambulansla Derebucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep Çekiç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekiç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya’ya gönderildi.

Olayın ardından cinayet işlediğini belirterek jandarmaya teslim olan U.S. gözaltına alındı. U.S.’nin, bıçakladığı Recep Çekiç’i, çalıştığı iş yerinden işine son verilmesinin ardından, “Benim işten çıkarılmama sen neden oldun” diyerek sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.