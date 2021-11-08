Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.43'de merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Konya il merkezi ve ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaş panikleyerek sokaklara çıktı.

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