Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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Konya Valisi Vahdettin Özkan: Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmamıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-11-08 21:18:32



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