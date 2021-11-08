Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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AFAD: Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-11-08 21:21:42



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