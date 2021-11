Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)

'1 SAAT İÇİNDE 9 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ'

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.45 itibariyle Konya'da 9 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtilerek, "8 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 20.43'te Konya ili Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana geldi. Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy'de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent'te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir. Karaman il genelinde tarama yapılmış olup herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı bildirilmiştir" denildi.

'ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ'

Çevre illerden deprem bölgesine takviye ekiplerin sevk edildiği de kaydedilen AFAD açıklamasında, "Tedbir amaçlı olarak Konya il AFAD ekiplerinin yanı sıra Ankara, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Adana il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Afyon AFAD teyakkuza geçirilmiştir. Elektrik ve telefon hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

MERAM'DA 5 EV YIKILDI

Konya'da endişe yaratan depremde kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta Meram ilçesindeki Sefaköy ve Kızılören mahallelerinde 5 kerpiç ev yıkıldı. Çoğu boş olan evlerde oluşan hasar nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Sefaköy Mahallesi'nde evi yıkılan Dursun Çilek, ''Evde oturuyorduk. Çay içiyorduk. Birden gürültü duyunca evden çıktık. Çok şükür bizde bir şey yok. Evin bir odası göçtü. Çok şiddetli hissettik, evden zor çıktık. Ailem komşuya sığındı şu anda." dedi. Sefaköy mahallesinde evlerini terk eden vatandaşlar ateş yakarak geceyi dışarıda geçirdi.

Kızılören Mahallesi'nde evi yıkılan Mehmet Karabıyık, ''Evde birden gürültü oldu. Ne olduğunu şaşırdık. Evin duvarlarının yıkıldığını hissettik. Kendimizi dışarı attık." diye konuştu.

Kızılören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Atar ise ''Büyük bir gürültü duyduk. Panikle herkes dışarı çıktı. Şu anda 4-5 ev yıkıldı. Bazı evlerde çatlaklıklar var.'' dedi.

Deprem nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlardan Kezban Kaynak, ''Çok şiddetli sallandık, hissettik ve kaçtık. Çok korktuk. Evde ailecek hepimiz vardı. Evimizde herhangi bir zarar oluşmadı. Eve gitmeyi düşünmüyoruz. Sokakta bekleyeceğiz." dedi.

Taner Gül de "Evde oturuyorduk çay içiyorduk. Çocuklar korkup birbirlerini kuçakladılar. Sanki taş vurur gibi ses çıktı. Şiddetli sallandık. Evlerden korkup bahçeye çıktı." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu ana kadar can kaybının olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bize ulaşan 3 metruk ev hasar gördü. Bu evlerde oturulan evler değil. Boş evler. Can kaybımız yok. Valilik öncülüğünde kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi yönetiminde ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı. Muhammed SIDALFerhat EKİNCİ/KONYA-ANKARA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

2021-11-08 23:21:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.