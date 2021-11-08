Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı

İHA

Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Konya'da merkez üssü merkez Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 20.43'de merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri mahalle mahalle gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ederken, ambulanslar da hazır halde bulunduruldu. Deprem anı bazı iş yerlerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, merkez üssü olarak açıklanan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi civarında ise deprem daha şiddetli hissedildi.
Depremin ardından AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın deprem ön değerlendirme raporu açıklandı. Raporda, Türkiye saati ile 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.82 kilometre derininde meydana gelen depremde ana şoktan saat 21.45'e kadar en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 9.54 saniye olarak hesaplandı. Depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği belirtildi.

Konya Valiliği: "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı"
Konya Valiliği de deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Valilik, Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine giden ekiplerden alınan bilgi neticesinde herhangi bir can kaybı ve hasar bilgisi olmadığı, Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 1 adet boş metruk binanın duvarının yıkıldığı, diğer evin ise duvarında çatlak oluştuğu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, Sefaköy Mahallesi'nde 1 adet evin duvarında çatlak oluştuğu, can kaybının olmadığı bilgisinin alındığını açıkladı. Ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Kavuş: "67 evde küçük ve orta ölçekli hasarımız var"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremin ardından Kızılören Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, "Şükrediyoruz, fazla etkisi olmadı, kimsenin burnu kanamadı. Can kaybımız da yok, yaralanmamız da yok. 67 evde küçük ve orta ölçekli hasarımız var. Bazıları oturulabilecek gibi değil, bazıları belki tadilattan sonra. Bununla ilgili ekiplerimiz sahayı dolaşmaya başladılar. Sabahı beklemiyoruz ki, herhangi bir sıkıntı olacak olursa geceden eşyasını boşaltıp yıkmayla alakalı tedbir almaya çalışıyoruz. Bir artçı olması durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması için. Sefaköy'de de yine içinde kimsenin bulunmadığı küçük bir ev göçüğü var. Onun dışında küçük veya orta ölçekli bir hasar yok. Ekiplerimiz orada. Hem mahallemize, hem ilçemize, hem şehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya'da deprem (1)
YEREL HABERLER Konya'da deprem (1)
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, “Ekmek davası” dedi
YEREL HABERLER İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, ...
2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada öldürülmüş
YEREL HABERLER 2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada ...
İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
YEREL HABERLER May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
YEREL HABERLER Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısında
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta ...
Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş
YEREL HABERLER Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş
Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
Öz babası azmettirdi, 14 yaşındaki kızını vurdurdu Konya'da kafede 14 yaşındaki kızı vuran, polisi görünce ateş edip yoldan geçen yaşlı adamı yaralayan şüpheli kız ile azmettirici olan yaralı kızın öz babası ve yardım eden şahıs saklandıkları bağ evine yapılan baskında yakalandı Kızı ve yaşlı adamı yaralayan şüpheli kızın, saldırıyı yapmadan kıyafet değiştirip, yüzünü kapattığı da belirlendi
YEREL HABERLER Öz babası azmettirdi, 14 yaşındaki kızını ...
Sokak ortasında silahlı trafik kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı trafik kavgası: 2 ölü, 3 ...
Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 2 ölü,3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 2 ölü,3 yaralı
Rektör Aksoy: "Selçuk Üniversitesi bölgenin lokomotifi konumunda"
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: "Selçuk Üniversitesi bölgenin ...
Marketten 2 bin 500 liralık soygun kamerada Marketten silahlı soygun yaparken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, evine yapılan baskınla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Marketten 2 bin 500 liralık soygun kamerada Marketten ...
Silahlı market soyguncusu yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı market soyguncusu yakalandı
Ilgın bölge kapalı hayvan pazarı açıldı
YEREL HABERLER Ilgın bölge kapalı hayvan pazarı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.