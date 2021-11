Konya 5.1'lik depremle sallandı (5)

KONYA VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram merkez üssü depremden sonra Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Can kaybının yaşanmadığını belirten Vali Özkan, şunları söyledi:

''5.1 büyüklüğünde depreme maruz kaldık. Depremin hissedilmesinin ardından bütün arkadaşlarımız seferber oldu. Belediyelerimizin, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir can kaybı yok. Bizim bütün unsunlarımız, bütün bakanlıklarımızın temsilcilikleri alanda tarama işlemleri sabaha kadar yapacaktır. Olaki kıyıda köşede kalmış bizim tespit edemediğimiz milyonda bir ihtimal de olsa bütün bu riskleri, ihtimalleri değerlendirip, arkadaşlarımız sabaha kadar vatandaşlarımızla beraber olacaktır. Tedirginlik duyup evlerine giremiyecek olan varsa onları da çadırlarımızda, misafirhanelerimizde kendi evlerimizde misafir edeceğiz." dedi.

1 KİŞİ YARALANDI

AFAD ise yaptığı açıklama deprem anında evinden çıkan bir kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı mahallelerde toplam 37 binada çatlak oluştuğu yönünde ihbar geldiği belirtilen açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbar sonucu Meram ilçesinde Küçükmuhsine ve Tepekent mahallelerinde 2 adet metruk bina çökmüş, 1 vatandaş deprem anında evinden çıkarken yaralanmıştır. Meram ilçesi, Kızılören mahallesi, Tepekent Mahallesi, Yakameram Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Kızılören Mahallesi, Dere Mahallesi, Havzan Mahallesi, Sefaköy Mahallesi,Selçuklu Bosnahersek Mahallesi, Erenkaya Mahallesi, Özalkent Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Nişantaşı Mahallesi, Beyşehir İlçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşan hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ekipler ihbar gelen yerlere görevlendirilmiştir. 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelmiştir. 6 teknik ekip sahada görev yapmaktadır. Sefaköy, Kızılören, Akpınar, Sağlık, Erankaya, Aşkan mahallelerinde tespit çalışmaları başlamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden de belirtilen mahallelere psikolog sevk edilmiştir." denildi. DHA-Genel Türkiye-Konya KANYA, (DHA)-

2021-11-09



