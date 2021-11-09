Amerikan vatandaşı kazada öldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Amerikan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmenköy Mahallesi D300 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon Değirmenköy Mahallesi D300 Karayolundan Afyonkarahisar istikametine dönüş yaptığı sırada Afyonkarahisar’dan Konya istikametine gitmekte olan Gökhan B. (31) idaresindeki 43 BD 190 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan B. ile araçta bulunan İlkim K. (27) yaralanırken, araç içerisindeki Amerikan vatandaşı James Stanley (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının cesedi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kişi de ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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