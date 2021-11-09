Konya’da park halindeki otomobil yandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Mevlana Apartmanı önünde çıktı. Apartmanın önünde park halinde olan Savaş D’ye ait 31 DU 311 plakalı Tofaş marka otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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