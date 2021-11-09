Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi

İHA

Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi

Konya’da saat 20.43’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem yaşandı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43’te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem kaydedildi. Depremin ardından harekete geçerek hasar oluşan mahallelere ulaşan AFAD ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda Meram ilçesi Kızılören, Tepekent, Meram Yaka, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar ve Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Konya AFAD Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile bir evin çöktüğü, bazı evlerde de çatlakların meydana geldiği Kızılören Mahallesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler de hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ihbar gelen yerlere görevlendirildi. 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, 6 teknik ekip sahada görev yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Konya’da park halindeki otomobil yandı
Amerikan vatandaşı kazada öldü
YEREL HABERLER Amerikan vatandaşı kazada öldü
Konya Valisi Özkan: "Herhangi bir can kaybımız yok"
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan: "Herhangi bir can kaybımız yok"
Konya 5.1'lik depremle sallandı (5)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (5)
Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı
Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı
YEREL HABERLER Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı
Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya'da deprem (1)
YEREL HABERLER Konya'da deprem (1)
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, “Ekmek davası” dedi
YEREL HABERLER İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, ...
2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada öldürülmüş
YEREL HABERLER 2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada ...
İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
YEREL HABERLER May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
YEREL HABERLER Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısında
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta ...
Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş
YEREL HABERLER Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş
Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
Öz babası azmettirdi, 14 yaşındaki kızını vurdurdu Konya'da kafede 14 yaşındaki kızı vuran, polisi görünce ateş edip yoldan geçen yaşlı adamı yaralayan şüpheli kız ile azmettirici olan yaralı kızın öz babası ve yardım eden şahıs saklandıkları bağ evine yapılan baskında yakalandı Kızı ve yaşlı adamı yaralayan şüpheli kızın, saldırıyı yapmadan kıyafet değiştirip, yüzünü kapattığı da belirlendi
YEREL HABERLER Öz babası azmettirdi, 14 yaşındaki kızını ...
Sokak ortasında silahlı trafik kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı trafik kavgası: 2 ölü, 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.