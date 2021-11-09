Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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KONYA'DA ARTÇI SARSINSITILAR EVAM EDİYORKonya'nın Meram ilçesinde saat 20.43´te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 artçı şok daha gerçekleşti. AFAD verilerine göre son olarak saat 02.38´de meydana gelen 3.9 büyüklüğünde artçı deprem, kentin büyük bölümünde hissedildi. Tedirgin olan vatandaşların bir kısmı yaşanan artçı şoklar nedeniyle evlerine giremedi.DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA,(DHA)

2021-11-09 03:14:05



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