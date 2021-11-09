Konya polisinden önce droneli sonra uygulamalı yaya geçidi denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya polisinden önce droneli sonra uygulamalı yaya geçidi denetimi

İHA

Konya polisinden önce droneli sonra uygulamalı yaya geçidi denetimi

Konya'da sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara yol verip vermediğini drone ile takip eden trafik ekipleri, sürücülerin yayalara yol vermemesi üzerine denetim gerçekleştirdi. Polisin denetimi sırasında sürücülerin yayalara yol verme oranlarında artış gözlemlendi.
Edinilen bilgiye göre, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesini benimseyen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem yaya ve sürücüleri bilgilendirmek hem de farkındalık oluşturmak için farklı bir denetime imza attı. Ekipler, yaya geçitlerinde sürücülerin herhangi bir denetleme olmadan yayalara yol verme oranını takip etmek için ilk önce sürücülere görünmeden drone ile takip gerçekleştirdi. Drone ile yapılan denetimlerde sürücülerin yayalara yol vermediğini tespit eden trafik polisleri, bunun üzerine yaya geçitlerine çıkarak sürücülerin görebileceği şekilde yollarda durdu.

Trafik polisini gören sürücüler yol vermeye başladı
Yaya geçitlerinde yol verme oranı polis ekipleri geldikten sonra büyük oranda arttı. Sonrasında ekipler, okul çıkışı trafiği durdurarak öğrencilerin ve yayaların geçmesine yardımcı oldu. Yapılan uygulamanın amacının hem sürücü ve yolcuları bilinçlendirmek hem de farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren yetkililer, uygulamayı gören vatandaşlardan da tam not aldı. Yapılan uygulamaların özellikle okul giriş çıkış saatlerinde artarak devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)
Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi
YEREL HABERLER Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi
Konya’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Konya’da park halindeki otomobil yandı
Amerikan vatandaşı kazada öldü
YEREL HABERLER Amerikan vatandaşı kazada öldü
Konya Valisi Özkan: "Herhangi bir can kaybımız yok"
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan: "Herhangi bir can kaybımız yok"
Konya 5.1'lik depremle sallandı (5)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (5)
Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı
Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı
YEREL HABERLER Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı
Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
YEREL HABERLER Konya 5.1'lik depremle sallandı (3)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya'da deprem (1)
YEREL HABERLER Konya'da deprem (1)
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, “Ekmek davası” dedi
YEREL HABERLER İşine son verilmesinin sebebi gördüğü kişiyi öldürdü, ...
2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada öldürülmüş
YEREL HABERLER 2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada ...
İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldürdü
Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Teoçak Belediyesi ile kardeş oldu
May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
YEREL HABERLER May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor
Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
YEREL HABERLER Alakova’da sokaklar sıcak asfaltla buluştu
Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı göreve başlayan memurlarla bir ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta hakim karşısında
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık, 14 Aralık'ta ...
Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş
YEREL HABERLER Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.