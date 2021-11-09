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Doç. Dr. Ömer Akyürek: "Covid-19 sonrası kontroller hayati önem taşıyor"

İHA

Doç. Dr. Ömer Akyürek: "Covid-19 sonrası kontroller hayati önem taşıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, korona virüsün belirtilerinin de iyileşme sürecinin de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirterek, Covid19'u atlatanların tedbiri elden bırakmaması ve hastalık sonrası kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, ilk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede iyileşen hasta sayısın her geçen gün arttığını ifade etti. Korona virüsün belirtilerinin de iyileşme sürecinin de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Akyürek, "Kimileri semptom göstermeden hastalığı geçirirken kimileri ise aylar süren tedavi sonucu sağlığına kavuşabiliyor. Süreç nasıl gelişirse gelişsin Covid19’u atlatanların tedbiri elden bırakmaması ve hastalık sonrası sağlık kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşıyor. Hastalık geçtikten birkaç ay sonra bile eklem, baş, göğüs ağrıları, mide bulantıları, baş dönmeleri, tat koku ve duyma yetilerinde azalma solunum sıkıntısı gibi bulguları olan hastalar görmekteyiz. Özellikle kardiyak sıkıntılar bizim fazlaca rastladığımız problemlerin başında gelmektedir. Bu hastalık kanda pıhtılaşmaya neden olarak akciğer, kalp, beyin gibi hayati organlara ciddi hasar verebilmektedir. Korona virüs, ayrıca kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilmekte ve tedavi edilmezse bu durum hastalarda kalp yetmezliği ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle göğüs ağrısı olan hastalarda mutlaka kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Korona virüs hastalığı sürecinde akciğerinde sıkıntı olan hastaların hastalık geçtikten sonra bile solunum sıkıntılarının devam etme eğiliminde olduğu bir gerçek. Bundan dolayı bu hastaların kontrol akciğer grafileri basit laboratuvar incelemeleri gerekirse solunum fonksiyon testleri ve akciğer tomografi tekrarı kontrol poliklinik esnasında değerlendirilmelidir" dedi.

"Korona virüsü atlatan kişilerin mutlaka kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"
Doç. Dr. Akyürek, "İlk ay poliklinik kontrollerinde hastalar myokardit, emboli gibi komplikasyonlar yönünden gözden geçirilir. Uzun süre hastanede yatarak tedavi alan hastalarda kas kuvvetinde azalma, denge fonksiyonlarında bozulma, kalp ve akciğer kapasitelerinde azalma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda hem fiziksel hem solunumsal fonksiyonları geri kazanmak için rehabilitasyon programları oldukça yararlı olmaktadır. Yine tedavileri sırasında yüksek doz kortizol tedavisi ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler alan hastalarda bu tedavilerin olası yan etkileri açısından izlenmeleri son derece önemlidir.
Korana virüs geçirenlerde hastalık sonrası depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi psikolojik bozukluklar hiçte azımsanmayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu kişiler psikolojik destek yönünden de kontrol polikliniklerinde değerlendirilmeleri gerekir. Tabi ki beslenmede çok önemli. Hastalığın şiddetine ve oluşan beslenme bozukluğuna bağlı olarak gelişen vitamin ve minarel eksikliğinin giderilmesi uygun probiyotikler ile destek tedavisinin sağlanması, hasta bazlı diyet programlarının uygulanması korona virüs sonrası ortaya çıkan semptom ve şikayetlerin azalmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle korona virüsü atlatan kişilerin mutlaka kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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