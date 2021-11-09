Konya Kızılören’de 100 kişi hasar tespiti için başvurdu

Konya’nın merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, depremde zarar gören evlerin hasar tespit çalışmaları için 100 kişinin başvurduğu belirterek, mahallenin bütün evlerinde çatlak oluştuğunu söyledi.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Herkesin şok içinde olduğunu ve vatandaşların sokaklarda yatıp kalktığını aktaran Muhtar Mehmet Ali Atar, “Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızdaydı. Gereken yardımları sağladılar. Vatandaşlarımız da hala şokunu atlatamadılar. Bir deprem daha oldu, vatandaşların çoğu arabalarında yattı. Geceki depremi de hissettik” dedi.



“Devletimiz bütün imkanlarıyla buradaydı”

Mahalledeki bütün evleri hasar tespit komisyonlarının gezdiğini anlatan Mehmet Ali Atar, “Gerekli raporlar tutuluyor. Devletimiz bütün imkanlarıyla buradaydı. Akşam valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamlarımız hepsi buradaydı. Bütün yardım kuruluşları vatandaşa her türlü desteği sağladı sağ olsunlar. Evi zarar gören insanlarımız var. Onları da misafir ettik. Çoğu arabalarında kaldı. Konya’ya gitmek isteyenler de götürüldü” ifadelerini kullandı.



“Köyde çatlak olmayan ev kalmamış”

Hasar tespit çalışmaları için 100 kişinin başvurduğunu kaydeden Muhtar Atar, “Genelde evlerde çatlaklar oluştu. Birkaç tanesi yıkıldı. Çatlak olmayan ev kalmamış köyde. Bütün evler çatlamış. Ben de evimdeydim. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarı çıkmaya çalıştık” diye konuştu.

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