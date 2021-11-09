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Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık”

İHA

Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık”

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, dün akşam Konya’da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin bölgede bugüne kadar yaşanan en büyük deprem olduğunu söyledi.
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, dün akşam Konya'da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Meram ilçesi Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Fetullah Arık, can kaybının yaşanmamasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “İnşallah bundan sonra da depremleri böyle hafif atlatabiliriz. Çünkü Konya bölgesinde afetsel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık dün akşam. Daha önce 2009 yılında Konya ana fayı üzerinde 4.5 ve 4.7 şiddetinde iki deprem yaşamıştık. Dün akşam yaşadığımız deprem 5.1 ve bu depremin etkisinin daha fazla olacağını değerlendiriyorduk. Hemen arkamızdaki bina dışında bölgede gezintimizi yapıyoruz. Çok büyük bir hasar görmedik çok şükür. Can kaybının olmaması sevindirici. Ancak Konya ana fayının daha batısında bir fay burası. SultandağıAkşehir fay sisteminin güney ucunda görünüyor. Buradaki fay sistemi Sefaköy’den başlayarak yaklaşık Akpınar’a, Küçükmuhsine’ye kadar uzanan 1015 kilometre uzunluğunda bir fay olduğunu değerlendiriyoruz. Saha gözlemlerimiz henüz bitmedi. Bittikten sonra daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabileceğiz. Ancak normal bir fay olduğunu, bu fay boyunca Konya’ya doğru bir eğimin olduğunu ve bu harekete bağlı olarak da ana şoktan sonra artçı sarsıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Gece saat 02:48’de meydana gelmiş olan sarsıntı da en büyük artçı sarsıntı olarak bizim kayıtlarımızda. Bölgede deprem geçmişten beri yaşanan olay, ülkemizin her yerinde olduğu gibi. Ancak burada çok büyük depremler olmuyordu. Bu bizim için de olan dışı bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Bu bölgedeki fayların diri fay olarak işaretlendiğini de söyleyebiliriz” dedi.

“Deprem tahmini yapmaktansa tedbirli olmak lazım”
Prof. Dr. Arık, "Bu deprem daha büyük depremlerin habercisi olabilir mi?" sorusuna ise, “Eğim atımlı faylarda depremin bir başka fayı etkilemesi çoğu zaman söz konusu olmaz. Öncelikle halkımızı rahatlatacak kısım bu olmalı. Doğrultu atımlı faylarda bir miktar iletme söz konusu olsa da o da çok geniş bir alanı etkilemez. Bu nedenle mutlaka burada bir deprem olur ama bundan sonraki oluşacak depremin buraya bağlamak çok doğru olmaz diye düşünüyoruz. Buradaki eğim atımlı bir fay üzerinde hareket devam ediyor. Daha küçük artçılarını bekleriz. Buranın sistematiği çok farklı. 2009 depreminde de önce 4.5 sonra artçılar daha az olur diye beklerken 4.7 gibi daha büyük bir depremle karşılaştık. O nedenle yerin bir matematiği, aritmetiği yok. Burada böyle bir kırık sisteminin varlığı bundan sonra bu bölgede yeniden deprem üretme ihtimalinin olduğunu söylüyor. Bizim yapmamız gereken ‘deprem olur mu? Olmaz mı? Ne zaman olur?’ diye tahminden ziyade tedbir alarak ona göre yaşamak. Çünkü ülkemizin tamamı deprem kuşağı üzerinde. Tamamında deprem olabilir. Deprem tahmini yapmaktansa tedbirli olmak lazım. Gerek imar planlarında gerekse depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem riski daha az olan bölgelerde yerleşim gibi tedbirler alarak yaşamamız gerekiyor” cevabını verdi.

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