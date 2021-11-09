Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da başka bir araca çarpmamak sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki 42 DLG 13 plakalı otobüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-11-09 15:16:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.