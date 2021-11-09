Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (3)

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HASARLI EVLER MÜHÜRLENDİ

Konya'da dün meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD'a bağlı uzman ekipler, depremin en fazla hissedildiği Kızılören ve Sefaköy başta olmak üzere mahallelerdeki hasarlı evleri tek tek kontrol etti. Ekiplerin oturulamayacak durumda olduğuna karar verdiği çoğunluğu tek katlı kerpiç evler zabıta ekiplerince mühürlendi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-11-09 15:21:53



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