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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

İHA

Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferanslar Serisi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Solmaz, “Hakimlik ve Savcılık Mesleği” başlıklı konferansta öğrenim süreciyle ilgili anekdotlar paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
SÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, fakülte olarak öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirterek SÜ Hukuk Fakültesi Konferanslar Serisi’nin öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını söyledi.

“Sü hukuk fakültesi köklü ve saygın bir fakülte”
Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emrullah Eken de SÜ Hukuk Fakültesinin köklü, saygın bir fakülte olduğunu ifade etti. Konferansın hukuk öğrencilerine ciddi katkılarının olacağını vurgulayan Prof. Dr. Eken, hakim ve savcı adaylarının Selçuk Üniversitesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında eğitime yönelik imzalanan iş birliği protokolünden faydalanabileceğini hatırlattı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, SÜ Hukuk Fakültesinin kendileri açısından değerli olduğunu aktardı. Öğrenim sürecinde yaşadığı anekdotları öğrencilerle paylaşan Solmaz, “Kariyeriniz açısından İngilizce'nin yanında Çince, Rusça, İspanyolca, Arapça düşünebilirsiniz. 2’nci sınıftan itibaren hakimlik, savcılık ve avukatlık düşünüyorsanız arkadaşlarımızın deneyimlerinden istifade etmenizi, adliyeyi tanımanızı isteriz. Özellikle ne seçiyorsanız, ne seçmek istiyorsanız kariyerinizi planlamaya başlamalısınız. En iyi karar verebilecek insanlar sizlersiniz. Bu konuda tecrübeyle ilgili bir şey düşüyorsa biz her zaman hazırız” dedi.

“Adalet duygusundan ayrılmama anlamında idealinizin olması lazım”
Solmaz, mesleği gereği Türkiye’nin birçok yerini görme imkanı bulduğunu belirterek, “Konya benim 11’inci görev yerim. İnsanları, yöreyi tanıyorsunuz. Dostlar ediniyorsunuz. Bunlar ileride birikmiş bir tecrübe olarak karşınıza çıkıyor. Yıllardır bu işi yapıyorum, mesleğin çok artısını gördüm. Meslek sizde birtakım şeyleri geliştiriyor. Türk milleti adına karar veriyorsunuz, verdiğiniz kararın hukuk anlamında insanları tatmin etmesi lazım. O yüzden hakimlerin, savcıların, avukatların ve bu meslek çatısı altındakilerin bu anlamda sorumlulukları çok yüksek. Adalet duygusundan hiçbir zaman şaşmamak, adalet duygusundan ayrılmamak anlamında idealinizin olması lazım. Bu anlamda da hepinizin gözünde o ışığı görüyorum” diye konuştu.
Hakim ve savcılık sınavları hakkında da bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, konferansın son bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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