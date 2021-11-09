Depremden etkilenen Konya Akpınar’da önlemler alındı

Konya’da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesinde bazı evlerde çatlaklar meydana gelirken, AFAD ekipleri mahallede çadır kurdu.

Konya’da meydana gelen depremden Akpınar Mahallesi de etkilendi. Mahallede depremin ardından bazı evlerde hasar meydana gelirken, mahalledeki caminin minaresinin alemi de yerinden çıktı. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de mahalle meydanına her ihtimale karşı çadır kurdu.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Çınar, “Mahalle sakinleriyle kahvede oturuyorduk. O anda hafif sesler duymaya başladık. Sonra çoğalmaya başladı. O anda biraz soğukkanlı olduk ama hisseder gibi oldum ben. Hemen dışarı çıktık. Köyün merkezinden gürültüler gelmeye başladı. Elhamdülillah bir can kaybımız yok ama maddi hasarlarımız oldu. Bazı evler hasar gördü. Camimizin minaresinin alemi düştü, biraz hasar gördü. Şükürler olsun ölenimiz ve yaralımız olmadı” dedi.

Akşam yetkililerin gelip mahallede inceleme yaptıklarını anlatan Osman Çınar, “Belediyemizden, kaymakamımızdan hepsinden Allah razı olsun. İncelediler, baktılar, tutanak tuttular, gereken bilgileri aldık, verdik. Meydana da sağ olsunlar çadırları kurdular. Mahalle sakinlerimiz buraya geldi. İnşallah buna gerek kalmayacak. İster istemez tedirginiz. Rabbim İnşallah tekrarını nasip etmesin” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin kurulan çadırlarda kalmaya gerek duymadıklarını dile getiren Çınar, “Dün gece biraz soğuktu. Kalmak isteyenin de kalma şansı olurdu ama gerek duymadılar. Meydanda bekleyelim dediler, burada oturdular sıkıntı yoktu. Vatandaşlarımız burada gelip kalabilir. Herhangi bir sorun yok. Aşağı yukarı 34 eve söylemiş AFAD ekiplerimiz ‘eve girmeyin’ diye. Öbür evlerde de fazla bir şey görmemişler. Ufak tefek yarıklar, dökükler varmış. Hasar tespiti yaptılar” diye konuştu.

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