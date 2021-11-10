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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü

İHA

Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçede bulunan camilerin avlularını yeşillendiriyor.
Selçuklu Belediyesi, ilçede bulunan camilerin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek cami alanlarını düzenliyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan camilerin çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında ekipler 5 camide parke bordür çalışmalarının yanı sıra yeşillendirme çalışmaları da gerçekleştirdi. Selçuklu'da bulunan Kılıçarslan Mahallesi Veysel Karani Cami, Sancak Mahallesi Hacı Yusuf Özönder Cami, Hanaybaşı Mahallesi Mescidi Kuba Cami, Dumlupınar Mahallesi Hatice Hanım Camisi'nde ekipler çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Aynı zamanda Bedir Mahallesi'nde bulunan Uhud Camisi'nde de çalışmalar yıl içerisinde tamamlanıp hizmete sunulması planlanıyor. 5 camide yapılan çevre düzenlemesi ile 13 bin 35 metrekare alan düzenlenerek yeşil dokuya kazandırıldı.

"Çevre düzenlemesi ile camilerimiz daha da güzelleşiyor"
Cami çevrelerinde yapılan çalışmayla camilerin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları için yeni yaptığımız tesislerin yanında çevre düzenlemelerini de yapıyoruz. Bu anlamda camilerimizin parkebordür ve yeşillendirme çalışmalarını yaparak 5 camimizde çalışmaları tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar bu çalışmaları sürdürerek daha fazla camimizi güzelleştirmeye çalışacağız" dedi.

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