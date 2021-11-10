Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular



Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA) KONYA´da hayvanseverler, ormanlık mesire alanında gönüllü olarak besledikleri köpeklerinden birini toprağa gömülü ölü, diğerini yaralı olarak buldular. Yaralı hayvanın belediyeye ait barınağa götürüldüğünü belirten hayvanseverlerden Dilek Genç, köpeklerin tüfekle vurulduğunu öğrendiklerini belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Dilek Genç, kendisi gibi hayvanseverlerle birlikte Meram ilçesinde Yorgancı Mahallesi'nde bulunan ormanlık mesire alanında gönüllü olarak beslediği köpeklerden 2'sini dün akşam saatlerinde tüfekle vurulmuş olarak buldu. 4 aylık yaralı köpek tedavi için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürülürken, diğer köpeğin toprağa gömülü halde ölü olduğu belirtildi.

Ölü köpeği gömülü olduğu yerden çıkardıklarını anlatan Dilek Genç, şunları söyledi:

''3,5 yıldır Meram Tavus Baba bölgesinde 250 tane can bakıyorum. Bunların hepsi sahipsiz sokak hayvanı. Bu köpeklerin aşısını, bakımını, tedavisini, kısırlaştırılmasını elimden geldiğince kendi imkanlarımla ben yapıyorum. Olay yerine geldiğimde 4 aylık bir köpeğim vurulmuştu, ağır yaralıydı. Biz olayı çevredeki görgü şahitlerden öğrendik. Köpekleri tüfekle vurmuşlar. Görenler barınağı aramış, yaralı köpek götürüldü, ölü köpeği de buraya gömmüşler. Biz de çıkartıp otopsi yapılması için veterinere götürdük. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bu ilk değil biz bunu birkaç kez daha yaşadık. Burada çocukların gözleri önünde yaşanmış bu olay, 4-5 yaşındaki çocuklar şok geçirmişler ağlamışlar. Hala bulamadığımız köpekler var." DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2021-11-10 17:52:16



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