Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular

DHA

Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular


Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA) KONYA´da hayvanseverler, ormanlık mesire alanında gönüllü olarak besledikleri köpeklerinden birini toprağa gömülü ölü, diğerini yaralı olarak buldular. Yaralı hayvanın belediyeye ait barınağa götürüldüğünü belirten hayvanseverlerden Dilek Genç, köpeklerin tüfekle vurulduğunu öğrendiklerini belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.  
Dilek Genç, kendisi gibi hayvanseverlerle birlikte Meram ilçesinde Yorgancı Mahallesi'nde bulunan ormanlık mesire alanında gönüllü olarak beslediği köpeklerden 2'sini dün akşam saatlerinde tüfekle vurulmuş olarak buldu. 4 aylık yaralı köpek tedavi için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürülürken, diğer köpeğin toprağa gömülü halde ölü olduğu belirtildi.
Ölü köpeği gömülü olduğu yerden çıkardıklarını anlatan Dilek Genç, şunları söyledi:
''3,5 yıldır Meram Tavus Baba bölgesinde 250 tane can bakıyorum. Bunların hepsi sahipsiz sokak hayvanı. Bu köpeklerin aşısını, bakımını, tedavisini, kısırlaştırılmasını elimden geldiğince kendi imkanlarımla ben yapıyorum. Olay yerine geldiğimde 4 aylık bir köpeğim vurulmuştu, ağır yaralıydı. Biz olayı çevredeki görgü şahitlerden öğrendik. Köpekleri tüfekle vurmuşlar. Görenler barınağı aramış, yaralı köpek götürüldü, ölü köpeği de buraya gömmüşler. Biz de çıkartıp otopsi yapılması için veterinere götürdük. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.  Bu ilk değil biz bunu birkaç kez daha yaşadık.  Burada çocukların gözleri önünde yaşanmış bu olay, 4-5 yaşındaki çocuklar şok geçirmişler ağlamışlar. Hala bulamadığımız köpekler var."   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2021-11-10 17:52:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
YEREL HABERLER Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel atıkları topluyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel ...
Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı
YEREL HABERLER Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha ...
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit ...
Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde ...
Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp ...
Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
Havalar soğudu meste talep arttı
YEREL HABERLER Havalar soğudu meste talep arttı
Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
YEREL HABERLER Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
Konya’da baca yangını
YEREL HABERLER Konya’da baca yangını
Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim
Parkur Konya’dan ilk yılında önemli başarı
YEREL HABERLER Parkur Konya’dan ilk yılında önemli başarı
Konya Emniyetine araç desteği
YEREL HABERLER Konya Emniyetine araç desteği
Depremden etkilenen Konya Akpınar’da önlemler alındı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Konya Akpınar’da önlemler alındı
Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi ...
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Konya’da belediye otobüsü şarampole düştü: 17 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da belediye otobüsü şarampole düştü: 17 yaralı
Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de işkence yaptı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de ...
Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (3)
YEREL HABERLER Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (3)
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde ...
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.