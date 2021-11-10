2 kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili 6 kişi tutuklandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da İsmet Toker (67) ve kardeşi Bayram Toker'in (62) öldürüldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışması sonrası çıktığı önü sürülen silahlı kavgada tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Toker kardeşler, kaldırıldıkları hastanelerde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 2 kardeşin cenazesi Yazır Mezarlığında defnedildi. Tedavilerinin ardından taburcu olan diğer yaralı 3 kişiyle birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B., Ş.A., M.A., M.A., S.A. ve T.T. Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. M.B. ise adli kortnol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-11-10 23:11:31



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