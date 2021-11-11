Kulu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

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Konya'nın Kulu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar topraklı buluşturuldu.

Kulu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla merkez Karapınar Mahallesinde bulunan 3 bin metrekarelik çocuk parkında fidan ekim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, karaçam, ladin ve ıhlamur gibi 50 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidanların dikilmesinin ardından programa katılan protokol üyeleri tarafından can suyu verildi.

Etkinliğe, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma komutan Vekili Muhammed Türkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Tarım Müdürü Aykut Baran, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Karapınar Mahallesi Muhtarı Murat Ergen, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

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