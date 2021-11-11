Hırsızlık şüphelisi intihar girişiminde bulundu, polisten kaçamadı

Konya’da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Polisten kaçmaya çalışan ve girdiği apartmanda tabancayla intihar girişiminde bulunan hırsızlık şüphelisi, ikna edilerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu ilçesinde çeşitli mahallelerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarını sürdürdüğü sırada, Selçuklu ilçesinde S.A.'nın evine hırsız girdiği ihbarını aldı. Evden değerli eşyaları alan şüpheli, ev sahibinin kendini fark etmesi üzerine tabanca göstererek evden kaçtı. Olayın ardından S.A. ile görüşen ekipler, eşkali belirlenen şüphelinin Sercan Ö. (25) olduğunu tespit etti. Son bir hafta içerisinde Selçuklu ilçesindeki 5 eve giren şahsın da Sercan Ö. olduğu ortaya çıktı.



Kaçtığı apartmanda polis tarafından yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İlçe genelinde devriye atan ekipler tarafından şahsın Buhara Mahallesi civarında görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini fark ederek yaya olarak kaçmaya başlayan Sercan Ö., bir süre kaçtıktan sonra bir apartmana girdi. Polis ekiplerinin de apartmana girmesi üzerine Sercan Ö., yanındaki tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Hırsızlık ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Daha önceden de çeşitli hırsızlık suçlarından 11 kaydı bulunduğu öğrenilen Sercan Ö., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 5 evden hırsızlık ve yanında silah bulundurma suçundan adliyeye sevk edildi.

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