Kulu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

İHA

Kulu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Yeni Mahalle’de bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammed Türol, İlçe Tarım Müdürü Aykut Baran, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Okul Müdürü Sezgin Alp, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuar açılışı öncesinde konuşan Okul Müdürü Sezgin Alp, projeler hakkında bilgi verdi. Alp, 15 danışman öğretmen nezaretinde 40 öğrencinin 19 projede çalışmalar yaptığını belirterek, ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni etti. Sezgin Alp, bu fuarda çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olabileceklerini ifade etti.
Fuarda daha sonra proje sahibi öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Protokol mensupları öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık için girdiği evin sahibine silah çekti; yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği evin sahibine silah çekti; ...
Hırsızlık şüphelisi intihar girişiminde bulundu, polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi intihar girişiminde bulundu, ...
Kulu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kulu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla ...
Savcılık, babasının kızını vurdurttuğu kadının tutuklanması için itiraz etti
YEREL HABERLER Savcılık, babasının kızını vurdurttuğu kadının ...
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Konya büyükşehir Belediyesi 5 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Konya büyükşehir Belediyesi 5 bin fidanı toprakla ...
Başkan Kılca "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Kılca "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidan dikti
Konya'dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ihraç ediyor
YEREL HABERLER Konya'dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ...
Konya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama
2 kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili 6 kişi ...
Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular
YEREL HABERLER Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı ...
Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
YEREL HABERLER Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel atıkları topluyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel ...
Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı
YEREL HABERLER Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha ...
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit ...
Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde ...
Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp ...
Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
Havalar soğudu meste talep arttı
YEREL HABERLER Havalar soğudu meste talep arttı
Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
YEREL HABERLER Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
Konya’da baca yangını
YEREL HABERLER Konya’da baca yangını
Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.