Başkan Akkaya pazar esnafı ile buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede Perşembe günleri kurulan halk pazarını gezerek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Akkaya; pazar esnafına hayırlı işler, bol kazançlar dilerken, esnafın yanı sıra pazara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek isteklerini dinledi. Başkan Akkaya, “Zaman zaman pazar esnafımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu günde havanın güzel olması ile birlikte ziyarette bulunduk. Pazarcı esnafımızın ve hemşehrilerimizin isteklerini taleplerini dinledik " dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Akkaya’ya pazarcı esnafı da yapımı devam eden kapalı Pazar yeri hakkında bilgiler sordu. Vakit buldukça esnafları, pazarları ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Akkaya, "Perşembe Pazarı’ndaki kapalı Pazar yeri inşaatı devam ediyor. Pazar yeri bittiğinde esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimiz daha rahat bir ortamda alışveriş yapabilmenin keyfini yaşayacaklar. Amacımız şehrimize daha güzel, daha kaliteli hizmet verebilmek” diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın pazar ziyaretine, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek ve Belediye Meclis Üyesi Ali Gürdal’da eşlik etti.

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