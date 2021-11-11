Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

İHA

Başkan Oprukçu hizmetleri değerlendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, göreve geldiği gündün bu yana gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.
Ereğli Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana büyük bir özveri ve fedakarlıklarla hizmetlerine devam eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, özellikle şehir genelinde bozuk yol bırakmama düsturunu kararlılıkla ortaya koyuyor. Kentsel Dönüşüm Projesi, Taş Evler Restorasyonu, Kütüphane, Akhüyük Termal Tesisleri, Halıcılık ve Deri Üretim Atölyeleri, Yöresel Ürün Satış Merkezi gibi yapımına devam edilen ve Ereğli’nin geleceğine yönelik önemli hizmetlerin yanı sıra dört koldan gerçekleştirilen asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarına da huzur şehri Ereğli’nin inşası noktasında büyük bir önem veriliyor.
“Laf değil hizmet üretiyoruz"
Yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, “Bir önceki 5 yıllık hizmet dönemimizde olduğu gibi bu dönemde de Ereğlimize güzel miraslar bırakmaya, geleceğe yönelik kalıcı hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle Ereğli’nin huzura kavuşması ve gelişimi noktasında önünün açılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda gereken çaba ve gayreti tereddütsüz ortaya koyuyoruz. Ne yaparsak yapalım Ereğli’nin daha fazlasını hak ettiği bilinciyle bir fazla hizmeti, bir fazla eseri ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçmişte yaptıklarımızın bugün de hemşerilerimizin zihninde, gözünde ve gönlünde olduğunu biliyorum. Öyle ki bunu yeniden belediye başkanı seçilmemde gösterdikleri duruş ve kararlılıkla ortaya koydular. Bu da bizim omzumuza bir fazla sorumluluk yüklüyor. Hemşerilerimizden de aldığımız güçle bugün de önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Kentsel Dönüşüm Projemiz başladı, Taş Evler Restorasyonumuz devam ediyor, Akhüyük Termal Tesislerimizde çalışmalarımız sürüyor, Allah’ın izniyle Ereğli’mize layık bir kütüphaneye kavuşacağız. Bunların yanı sıra açtığımız Halıcılık Atölyemizle ve toplamda 200 kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olan Deri Üretim Atölyemizle, yapımı kısa sürede tamamlanacak Yöresel Ürün Satış Merkezimizle de üretime destek olmak, istihdam sağlamak ve üretilen ürünleri değerlendirerek pazarlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Hizmetlerimiz bunlarla da kalmayacak yakın zamanda yeni projelerle Ereğli’mizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Olmaz deyip kenara çekilmek yerine olmaz denileni oldurmaya gayret ediyoruz. Ayrıca göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yol bırakmamak için de yoğun bir çaba gösteriyoruz. Şehir merkezimizde ve civar mahallelerimizde büyük bir asfalt seferberliği başlattık ve devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yaklaşık 112 km asfalt çalışması gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bunun yanında kilitli parke taşı yapımında da Belkaya, Kutören, Zengen Mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplamda 65 Bin metrekarelik kilitli parke taşı çalışması ile Ereğli’mizin şimdiye kadar görmediği hizmeti sunuyoruz. Tabi ki durmuyoruz asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısacası laf değil hizmet üretiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akkaya pazar esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya pazar esnafı ile buluştu
Tuz Gölü’nün korunmasına katkı sağlayacak tesislerin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Tuz Gölü’nün korunmasına katkı sağlayacak tesislerin ...
Akşehir’de 800 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Akşehir’de 800 fidan toprakla buluşturuldu
Kulu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Kulu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Hırsızlık için girdiği evin sahibine silah çekti; yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği evin sahibine silah çekti; ...
Hırsızlık şüphelisi intihar girişiminde bulundu, polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi intihar girişiminde bulundu, ...
Kulu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kulu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla ...
Savcılık, babasının kızını vurdurttuğu kadının tutuklanması için itiraz etti
YEREL HABERLER Savcılık, babasının kızını vurdurttuğu kadının ...
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Konya büyükşehir Belediyesi 5 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Konya büyükşehir Belediyesi 5 bin fidanı toprakla ...
Başkan Kılca "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Kılca "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidan dikti
Konya'dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ihraç ediyor
YEREL HABERLER Konya'dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ...
Konya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama
2 kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili 6 kişi ...
Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular
YEREL HABERLER Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı ...
Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
YEREL HABERLER Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı tüfekle vurdu 
Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel atıkları topluyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, sanayilerdeki endüstriyel ...
Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulu’da Atatürk’ü anma etkinlikleri
Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı
YEREL HABERLER Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha ...
Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit ...
Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde ...
Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp ...
Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
Havalar soğudu meste talep arttı
YEREL HABERLER Havalar soğudu meste talep arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.