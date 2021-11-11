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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk tarihi “Türklerin Mirası” ile yeniden hayat buluyor

İHA

Türk tarihi “Türklerin Mirası” ile yeniden hayat buluyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ortağı olduğu, bugüne kadar Türkler konulu yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocağı olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan proje “Türklerin Mirası” isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı.

“Medeniyetimize sahip çıkan her projenin destekçisiyiz”
Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkler, Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet kurmuş, bu devletler zamanla kurumsallaşarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kurdukları topraklarda medeniyetin temsilcileri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise günümüzde, geçmişin yolunda geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele eden kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kumuş, sayısız lider, ilim adamı, bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dünyaya yön veren model oluşturacak uygulamalarla tarih yazmıştır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaları bugün protokolünü imzalayacağımız 'Türklerin Mirası' projesi ile taçlandırmak istiyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen 'Türklerin Mirası Projesi' Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 'Türkler' konulu en büyük kültür projesidir. Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.

“Amacımız tarihi hafızanın korunmasına hizmet etmek”
Kültür hayatına birçok eser kazandırdıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Anadolu Selçuklu Eserleri Envanteri kitabı ile başladığımız Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Mirası külliyatı ve belgeseli ile devam ettiğimiz bu yolculukta, 'Türklerin Mirası' Projesi ana ortaklarından birisi olarak bu gün buradayız. Sunumda da belirtildiği gibi, Türklerin Mirası projesinin tamamı, 36 ayrı ülkeden eserlerin yer alacağı devasa bir çalışma olarak 29 Ekim 2023’e tamamlanacaktır. Konya Selçuklu Belediyesi, kültür hayatına onlarca eser kazandırmış bir kurum olarak 'tarihi hafızanın muhafazası' için bu tür projeleri desteklemeye devam edecektir. Çok yakın zamanda Konya Kitabeleri ile Selçuklu Saray ve Köşkleri kitaplarımızı yayın hayatımıza kazandırdık. 'Selçuklu Taç Kapıları' külliyatını da kısa süre sonra aynı amaca hizmet etmek amacıyla yayınlayacağız ve okuyucu, araştırmacı ve meraklıları ile buluşturacağız. 'Türklerin Mirası' Projesi kapsamında görev alan yaklaşık 100 ilim insanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Proje sahibi kurum olan önce de ortak projeler yaptığımız Konya Aydınlar Ocağı ve değerli Başkanı Dr. Mustafa Gülcü’yü ayrıca zikretmeliyim. Projede Şef Editör olarak görev yapan Prof. Dr. Şaban Halis Çalış, Prof. Dr. Osman Eravşar, Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızı temsilen aramızda bulunan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder beye de bu gün burada bulunmaları hasebiyle teşekkür ediyorum. Proje ekibinin, daha önce yaptıkları projelerle Selçuklu Medeniyetine katkıları hepimizin malumu, Türklerin Mirası Projesi de bu değerli ekibin tarihe şerh düşeceği bir iş olacaktır. Projede çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu projeyi himaye eden, bizi yüreklendiren ülkemize ve medeniyetimize yakışan işlerde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.
Tanıtım toplantısı “Türklerin Mirası” proje koordinatörü İbrahim Dıvarcı’nın proje hakkında sunum yapmasının ardından projenin protokol imzalarının atılmasıyla son buldu.

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