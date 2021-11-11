Veysel Eroğlu: “Küresel iklim değişikliği ile ilgili hangi kurumun ne yapması gerektiğini belirledik”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, iklim değişikliğiyle ilgili araştırma komisyonunun raporunu meclise sunacaklarını belirterek, küresel iklim değişikliği ile ilgili hangi kurumun ne yapması gerektiğini her bir kurum için belirlediklerini söyledi.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, küresel iklim değişikliğinin bütün dünyada özellikle bir mesele olarak ortaya çıktığını ifade ederek, “Sera gazı dediğimiz gazlar, karbondioksit, metan gazı gibi gazlar dünyanın etrafını sarınca sıcaklık artıyor. Şu ana kadar bir buçuk santigrat derece artış var, bilhassa son 100150 yılda. Dolayısıyla bu konuda küresel iklim değişikliği toplantıları yapılıyor. En son Glasgow’da bir toplantı yapıldı. Tabii yüce meclisimiz bu konuda bir araştırma yapılmasını talep etti. Bütün partiler oy birliğiyle beni başkan olarak seçti. Biz de aşağı yukarı bütün kurum ve kuruluşları dinledik. Hatta bir teknik gezi yaptık, Konya’ya da geldik. Neticede bütün bu aldığımız kararlar, tavsiyeler ve tenkitleri ihtiva eden bir rapor hazırlandı. Yaklaşık 730 sayfa, en son şeklini verdik. Ben geçtiğimiz hafta komisyon üyelerine gönderdim ve onlar da varsa bir takım ilave veya itiraz kayıtları en geç ayın 19’una kadar bize bildirecek. Bu ay sonunda biz yüce meclise araştırma komisyonumuzun raporunu sunacağız” dedi.

Eroğlu, “Özellikle küresel iklim değişikliği ile ilgili hangi kurumun ne yapması gerektiğini biz teker teker her bir kurum için belirledik. Bilhassa su sıkıntısı olabilir, suyun verimli kullanılması, sulama sularında mutlaka damlamaya geçilmesi, bu konuda bir seferberlik yapılması konusunda, şehirlerde su tasarrufu, geri kazanma, ağaçlandırmanın önemini vurguladık. Çünkü ağaçlandırmada dünya rekoruna imza attık. 5 milyar 100 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca katalitik bertaraf tesisleri, atık su arıtma tesisleri kuruldu. Bundan dolayı önemli bir azaltım sağladık. Türkiye’nin bu konuda cürmü sadece yüzde bir. Ama diğer ülkeler yüzde 2025 oranlarında. Onların da ellerini ceplerine atması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye olarak 2053 yılında özellikle emisyonu nötr olacak şekilde cumhurbaşkanımız hedef koydu. Biz de bunu zaten rapora koymuştuk” diye konuştu.

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