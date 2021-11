Karatay Belediyesinden öğrencilere "Kariyer Rehberi Planlama" defteri

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerine “Kariyer Rehberi Planlama" defteri dağıttı.

Eğitime yaptıkları her yatırım ve projede ayrı heyecanlandıklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Kariyer Rehberi Planlama” defterinin sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin başarılı bir kariyer hedefi için planlama yapmalarına katkı sağlayacağını söyledi. Eğitime yönelik yatırım ve projeleriyle ilçenin eğitim kalitesine önemli katkılar sunan Karatay Belediyesi, eğitime yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Karatay Belediyesi bu kapsamda ilçedeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ile TYTAYT sınavlarına hazırlık sürecinde, planlama yapmalarına katkı sunacak “Kariyer Rehberi Planlama” defteri dağıttı. Göreve geldikleri ilk andan itibaren eğitim yatırımlarını ön plana koyduklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca; eğitime yaptıkları her yatırım ve hizmette heyecanlandıklarını ifade etti.



“Öğrencilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”

Eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, dağıttıkları “Kariyer Rehberi Planlama” defterinin sınav yolculuğunda öğrencilere önemli bir destek olacağını aktardı. Eğitime olan yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Hasan Kılca, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle nesillerimizin iyi ve kaliteli eğitim ile yetişmesine verdiğimiz destek, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır. Öğrencilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bu amaçla LGS ile TYTAYT sınavına hazırlanan öğrencilerimize bizim de bir katkımız olsun diye “Kariyer Rehberi Planlama” defterini, ilçemizdeki öğrencilerimize ulaştırdık. Kariyer Rehberi Planlama defterinde; öğrencilerimizin nasıl planlı ve disiplinli çalışacakları ve yaptıkları plan ve hedef çerçevesinde çalışmalarını nasıl takip edecekleri noktasında bilgilendirmeler bulunuyor. İçinde çeşitli planlama tablolarının bulunduğu defterle birlikte çocuklarımızın yıl içindeki başarı grafiği de bulunuyor. Bu defter sayesinde öğrencinin başarısının takibi ebeveynler ve rehber öğretmenler tarafından da yapılabiliyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için yapılan hiçbir yatırım boş değildir. En güzel geri dönüş eğitime yapılan yatırımla mümkündür. Biz de belediyeler olarak bu yatırımda elimizden geldiğince gayretli olmaya çalışıyoruz. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.



“Kariyer Rehberi Planlama defteri sınav süresince öğrencilere faydalı olacak”

Şehit Sadık Ortaokulu Okul Müdürü Harun Çuhadar, “Karatay Belediyemizin öğrencilerimize dağıtmış olduğu planlama defterinin öğrencilerimize sınav sürecinde oldukça yol gösterici ve faydalı olacağını düşünüyorum. Karatay Belediye Başkanımız eğitim adına okulların bütün talep ve ihtiyaçlarına olumlu cevap veriyor. Bugün de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

