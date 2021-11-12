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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir protokolünden emniyet kemeri denetimi

İHA

Akşehir protokolünden emniyet kemeri denetimi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, protokol üyeleri, yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerine emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Konya’nın Akşehir ilçesinde protokol üyelerinin de katılımıyla Afyonkarahisar Konya arasındaki D300 Karayolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen uygulamaya katılan ilçe protokolü; durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak broşür verdi. Trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamaya; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir katıldı.

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