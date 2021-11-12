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KONESOB’ta Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama Projesi’nin açılışı yapıldı

İHA

KONESOB’ta Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama Projesi’nin açılışı yapıldı

Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odasının; Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) “2020 Yılı İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygulamaya başladığı “Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama Projesi” açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Konya Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı (KONESOB) Toplantı Salonunda açılışı yapılan Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama Projesi genel olarak; yenilikçi model ve yöntemlerle mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması, mesleki eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliğinin artırılması ve işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor. Projenin özel amaçları ise çırakların bilgi ve becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak, özellikle makinemetal sektöründe nitelikli işgücü açığının karşılanmasına destek vermek, çıraklık eğitimi ile ilgili olarak toplumun genelinde farkındalık oluşturmak olarak belirlenmiş bulunuyor. Proje kapsamında 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezine gelişmiş bir katı modelleme laboratuvarı kurulacak, çıraklara girişimcilik eğitimi verilerek kendi işlerini kurmaları yönünde teşvik edilecek, çırak öğrenciler diğer okulların çalışmalarını yerinde incelemek için Ankara’ya çalışma ziyaretinde bulunacak, usta öğreticilik eğitimleri verilecek, ilgili kurumlarla çıraklık eğitiminin sorunları ve çözümleri hakkında çalışmalar yapılacak.
Toplantıda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, mesleki eğitimin esnaf ve sanatkarlığın ortaya çıkmasında ve yüzyıllardır varlığını sürdürmesinde temel itici güçlerden biri olduğunu belirtti. Ahilik kurumunun en iyi işleyen bölümünün, çırakkalfausta zinciri ile sürekli olarak mesleklere nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayan mesleki eğitim kısmı olduğunu kaydeden Muharrem Karabacak, “Yüz yıllar boyunca işleyen bu geleneksel sistem 1986 yılında 3308 sayılı Kanunla yasal çerçeveye alınmış, esnaf teşkilatı bu yapı içinde önemli görevler üstlenmiştir. Dolayısıyla Birliğimizin de en önemli çalışma alanlarından biri mesleki eğitimdir” dedi.
Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesi ile KONESOB binasında bir bilişim sınıfı kurduklarını, tadilatı ve mobilya alımını tamamladıklarını, bilgisayarlar için ihale sürecinde olduklarını anlatan Başkan Karabacak, “Bu süreci tamamlayınca uzman hocalarımız tarafından esnaflarımıza eticaret, bilgisayar okuryazarlığı, güvenli internet gibi güncel konularda eğitimler vermeye başlayacağız. Küresel salgından en çok etkilenen kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızı eticaret ile tanıştıracak, çağa ayak uydurmalarına destek olacağız. KONESOB Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi Ön Fizibilitesi yine MEVKA tarafından desteklenen bir diğer projemiz oldu. Bu Proje ile esnaf ve sanatkarlarımız ve teşkilatımız için mesleki ve sosyal gelişim merkezinin önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Konya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız Protokol kapsamında yakın zamanda bu merkezin inşaatı yeni sanayi bölgesinde başlayacak. Tamamlandığında çok önemli bir eksiğimiz giderilmiş olacak” ifadelerini kullandı.
Nitelikli iş gücü temin edilememesi sorununun çok boyutlu bir bakış açısı ve ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonu ile çözülebileceğine inandıklarını söyleyen Karabacak, “Toplumun genelinde çıraklık eğitimine ilginin arttırılması için hepimize farklı görevler düşüyor. Öncelikle mesleki eğitimi ve çıraklık eğitimini daha fazla kamu kaynakları ile desteklemeli ve eğitimin niteliğini artırmalıyız. Ailelere ve gençlere meslek sahibi olmasının yararlarını ve güzelliklerini göstermeliyiz. İşverenleri çocuk ve gençlerin çalışma hayatında sahip oldukları haklar konusunda aydınlatmalıyız. İşte hem bu projede hem de birliğimizce uygulanan Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesinde bu konuları ayrıntılı olarak ele alacak ve kendimize bir yol haritası çıkaracağız” diye konuştu.

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